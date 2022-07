Blaulichter leuchten an einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr.

Syke (dpa/lni). Beim Brand einer Heuballenpresse und eines Traktors auf einem Getreidefeld in Syke im Landkreis Diepholz ist ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am Dienstagabend niemand, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Die Flammen breiteten sich auch auf das Getreidefeld aus. Die Feuerwehr war mit 20 Fahrzeugen im Einsatz.

