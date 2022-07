Allzeitrekorde: Fast 40 Grad in Niedersachsen und Bremen

Hannover (dpa/lni). Die Juli-Hitze hat in einigen Regionen von Niedersachsen für Rekordtemperaturen gesorgt. So wurde in Barsinghausen-Hohenbostel am Rande der Region Hannover am Dienstagnachmittag eine Temperatur von 38,9 Grad gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigte. Der Allzeithöchstwert dort datierte vom 25. Juli 2019 mit 38,4 Grad. In Groß Berßen im Emsland wurden 38,1 Grad angezeigt. Zuletzt lag der höchste Wert dort bei 36,3 am 18. August 2012. Welches der heißeste Ort in Niedersachsen am Dienstag war, konnte der DWD aber zunächst noch nicht abschließend sagen.

Der Wetterdienst sprach für beide Bundesländer flächendeckend Hitzewarnungen aus. Erst in der Nacht zum Donnerstag kann es kräftige Schauer geben.

