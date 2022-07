Löscharbeiten Brand in zwei Putenställen in Marl

Diepholz (dpa/lni). Zwei Putenställe sind in Marl im Landkreis Diepholz in Brand geraten. Hunderte der Geflügeltiere drohten am Dienstag zu verenden, sagte ein Polizeisprecher. Einer der Ställe des Mastbetriebes stand demanach am Nachmittag voll in Flammen, den zweiten versuchten rund 200 Feuerwehrleute noch zu retten. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.

