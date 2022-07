Familien suchen Abkühlung an Badeseen: Hitze bis 39 Grad

Eine DLRG-Notrufsäule steht an einem unbewachten Badesee in Ostfriesland.

Leer (dpa/lni). Angesichts erwarteter Temperaturen weit über der 30-Grad-Marke suchen viele Menschen Abkühlung an Ostfrieslands Badeseen. Im Moormerland im Landkreis Leer etwa füllten sich ab Dienstagvormittag die Liegeflächen am Badesee Neermoor mit vielen Familien und Urlaubern. «Wir dachten, bei dem schönen Wetter wollen wir heute mal schön am Strand ein bisschen die Sonne genießen und ins Wasser gehen», sagte Alma Haneborger. Die Emderin kam mit ihren drei Töchtern an den See.

Die Kinder freuten sich, wenn sie ins Wasser dürften, sagte die Mutter. Allerdings müsse auf den richtigen Sonnenschutz geachtet werden. «Wir haben uns alle gut eingecremt und haben eine Sonnenmuschel dabei», sagte sie.

Die Lufttemperatur lag am Vormittag in der Region bereits über der 25-Grad-Marke. Der Deutsche Wetterdienst warnt in Niedersachsen vor Hitze und einer überdurchschnittlich hohen Wärmebelastung. Der Prognose zufolge sollen Höchstwerte zwischen 32 und 39 Grad erreicht werden. Nur auf den Ostfriesischen Inseln sollte es mit 30 Grad nicht ganz so heiß werden.

