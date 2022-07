Millionengewinn bei Spiel 77 in der Region Hannover

Hannover (dpa/lni). Für einen noch unbekannten Niedersachsen ist am Samstag bei der Ziehung der Zusatzlotterie Spiel 77 ein Traum in Erfüllung gegangen. Alle sieben Endziffern seiner Spielscheinnummer stimmten mit den gezogenen Gewinnzahlen überein, teilte die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH am Montag mit. Bundesweit als Einziger knackte er so den Jackpot von Spiel 77 und erhält nun einen Gewinn in der Gewinnklasse 1 in Höhe von 1.077.777,00 Euro. Der Spielteilnehmer nahm an der Zusatzlotterie für eine Ausspielung in Verbindung mit Lotto 6aus49 teil. Seinen Spielschein gab er in einer Annahmestelle in der Region Hannover ab.

© dpa-infocom, dpa:220718-99-66004/2 (dpa)