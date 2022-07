Hohe Brandgefahr für Vegetationen: Feuerwehr warnt

Südbrookmerland (dpa/lni). Durch ausgeprägte Trockenheit besteht in Niedersachsen in den kommenden Tagen eine hohe Brandgefahr für Vegetationen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) befindet sich der sogenannte Graslandfeuerindex am Sonntag auf der Stufe 3 von 5. Am Montag und Dienstag sollen gebietsweise sogar die Gefahrenstufen 4 und 5 erreicht werden. In Büschen, Hecken, Wiesen und anderen Gewächsen entstehen demnach besonders schnell Brände, die sich dann wiederum rasch ausbreiten. Auch die Gefahr für Waldbrände wird als sehr hoch eingestuft.

Der Feuerwehrverband Ostfriesland hat deshalb am Sonntag eine Warnung für die Bevölkerung ausgesprochen. Es sei besondere Vorsicht im Umgang mit dem Feuer geboten - beispielsweise bei Zigaretten, Lagerfeuern, Grills oder Abflammgeräten. Unnötige Brände könne man so vermeiden.

