1:2 in der Nachspielzeit: Hannover 96 verliert Auftaktspiel

Kaiserslautern (dpa/lni). Durch ein Gegentor in der Nachspielzeit hat Hannover 96 das Saisoneröffnungs-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Vor 40 579 Zuschauern auf dem Betzenberg traf der Abwehrspieler Kevin Kraus kurz vor Schluss zum 2:1 (1:0)-Siegtreffer für den 1. FC Kaiserslautern. Mike Wunderlich hatte schon in der 11. Minute einen schweren Abspielfehler von 96-Verteidiger Julian Börner zur frühen Führung für den Aufsteiger genutzt. Doch in der zweiten Halbzeit spielte eigentlich nur noch Hannover und traf durch Havard Nielsen in der 80. Minute auch zum verdienten 1:1.

Den ehemaligen Braunschweiger hatte der neue Trainer Stefan Leitl als einen von elf Neuzugängen in diesem Sommer von der SpVgg Greuther Fürth mitgebracht. Der Norweger war erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Trotz der dominanten zweiten Halbzeit zeigte sich bei diesem Saisonstart, dass die Warnungen von Leitl nicht übertrieben waren: Diese völlig neuformierte Mannschaft braucht trotz ihrer teils namhaften Neuzugänge noch Zeit, bis sie eingespielt ist.

Die Lauterer setzten von Beginn an auf Kampf und Leidenschaft, was Hannover gar nicht behagte. Die Gäste hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz, strahlten aber kaum einmal Gefahr aus und leisteten sich in der Defensive einige Patzer.

So auch beim FCK-Führungstreffer, den Börner mit einem verunglückten Rückpass auf Torwart Ron-Robert Zieler einleitete. Terrence Boyd spritzte dazwischen und bediente Wunderlich, der den Ball ins leere Tor spitzelte. Mit 36 Jahren und 112 Tagen löste der Routinier Wolfgang Funkel als ältesten Liga-Torschützen der «Roten Teufel» ab.

In einer intensiv geführten Partie gab es nach nicht einmal einer halben Stunde auf beiden Seiten bereits den ersten Wechsel. Beim FCK musste der bis dahin sehr auffällige Neuzugang Ben Zolinski verletzt vom Platz, für ihn kam Kenny Prince Redondo. Bei Hannover war für Gael Ondoua vorzeitig Schluss, nachdem der Mittelfeldspieler am Rande eines Feldverweises wandelte. Er wurde durch Fabian Kunze ersetzt.

In der zweiten Halbzeit machte Hannover viel Druck, kam aber erst in der 75. Minute zu einer ersten gefährlichen Chancen durch einen Freistoß von Sebastian Kerk. Nach dem Ausgleich von Nielsen war Hannover dem Siegtor eigentlich deutlich näher als Kaiserslautern. Doch der Aufsteiger schlug noch einmal spät zu.

© dpa-infocom, dpa:220715-99-41328/2 (dpa)