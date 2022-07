Gefangener weiter auf der Flucht: 40-Jähriger gewalttätig

Soltau (dpa/lni). Die Polizei fahndet weiter nach einem Gefangenen, der am Donnerstag bei einem Transport in Soltau im Heidekreis geflüchtet ist. Am Freitag veröffentlichten die Beamten ein Foto des Mannes, vor dem sie schon am Vortag gewarnt hatte. Er gilt als gewalttätig, schrieb die Polizei.

Der Mann war in Begleitung auf dem Weg von einem Gerichtstermin in Lüneburg zum Maßregelvollzug in Rehburg/Loccum. Er trug zum Zeitpunkt der Flucht laut Polizeibericht Handschellen. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass er diese ablegen konnte, weil in der Nähe Handschellen gefunden worden.

Der Gefangene nutzte einen Toilettengang im Bereich des Soltauer Ortsteils Stübeckshorn zur Flucht. Der Mann ist 1,73 Meter groß, etwas rundlich, hat eine Glatze mit Haarkranz, trägt blaue Jeans und ein buntes Kurzarmhemd. Hinweise zum Aufenthalt des Flüchtigen nimmt die Polizei Soltau oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

