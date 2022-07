Vermisster Kanufahrer vermutlich tot: Leiche entdeckt

Neu Darchau (dpa/lni). Ein nach einem Unfall auf der Elbe bei Neu Darchau im Landkreis Lüchow-Dannenberg vermisster Kanufahrer ist vermutlich tot. Am Freitagvormittag entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers eine Leiche mehrere Kilometer weiter nördlich von der Unfallstelle, im Bereich Boizenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Bereits am Samstag war ein mit zwei Männern besetztes Kanu in dem Bereich Neu Darchau gekentert, wie die Polizei mitteilte. Ein 61-Jähriger wurde seitdem vermisst.

Aufgrund der Kleidung und der persönlichen Gegenstände des Toten handele es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Vermissten. Bei der tagelangen Suche wurden nach Angaben der Polizei neben Hubschraubern auch Drohnen und ein Sonarboot eingesetzt. Auch im Uferbereich der Elbe wurde mit der Hilfe von Suchhunden und einer Reiterstaffel gesucht.

