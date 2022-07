A7 bei Göttingen wegen Böschungsbrand gesperrt

Göttingen (dpa/lni). Ein Böschungsbrand bei Göttingen hat am Freitagmorgen für eine kurzzeitige Sperrung der Autobahn 7 gesorgt. Betroffen war der Abschnitt zwischen den Ausfahrten Göttingen und Göttingen-Nord in Fahrtrichtung Süden, wie die Polizei mitteilte. Direkt neben der Fahrbahn habe aus unbekannten Umständen eine Fläche in der Größe eines Tennisplatzes in Flammen gestanden. Der Verkehr in Richtung Norden war von den Löscharbeiten nicht betroffen. Nach etwa einer halben Stunde konnte ein Teil der Straße wieder freigegeben werden. Nach Angaben der Polizei gab es einen langen Rückstau.

© dpa-infocom, dpa:220715-99-32812/2 (dpa)