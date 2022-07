Werder-Trainer Werner: Vollmann war ein Vorbild

Bremen. Werder Bremens Aufstiegscoach Ole Werner hat nach eigenen Angaben viel für den Trainerberuf von dem heutigen Sportchef von Eintracht Braunschweig gelernt. «Mir ist Peter Vollmann in sehr guter Erinnerung, wie er bei Holstein aus vier Gruppen eine Mannschaft gemacht hat», sagte der 34-Jährige in einem Interview des Bundesliga-Sonderhefts von «11Freunde». «Das war nach einem Abstieg, als zu den Spielern, die geblieben waren, welche aus der zweiten Mannschaft, aus der Jugend und dann die Neuzugänge kamen. Er hat sehr darauf geachtet, dass diese Gruppen in der Hierarchie repräsentiert waren und die entsprechenden Spieler auch für die jeweilige Gruppe eingetreten sind und nicht nur für sich.»

Werner spielte von Februar 2007 bis zu seinem Karriereende im Juni 2008 unter Vollmann bei Holstein Kiel. Der 64-Jährige beendete 2018 seine Trainerlaufbahn und kehrte ein Jahr später erst als Sportdirektor und dann als Geschäftsführer Sport zu Eintracht Braunschweig zurück.

© dpa-infocom, dpa:220713-99-09212/2 (dpa)