Gefahrgut in Spedition ausgelaufen: sieben Verletzte

Rotenburg (Wümme) (dpa/lni). Ausgelaufenes Gefahrgut hat in einem Logistikunternehmen in Rotenburg (Wümme) für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Durch den Austritt der Chemikalie seien sieben Menschen verletzt worden, eine davon wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am Dienstagabend mitteilte. Den Angaben zufolge hinterließ ein beschädigtes Gebinde mit einer Substanz beim Transport eine etwa 100 Meter lange Spur in der Halle des Unternehmens.

Ungefähr 140 Einsatzkräfte waren am Dienstag über fünf Stunden damit beschäftigt, die Spur zu beseitigen. Die Arbeiten seien besonders kräftezehrend gewesen, da die Einsatzkräfte bei hohen Temperaturen spezielle Schutzanzüge tragen mussten, hieß es. Sowohl die Schadenshöhe als auch die Ursache waren zunächst nicht bekannt.

