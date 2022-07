Mehr Entschädigung bei seuchenbedingt getötetem Geflügel

Achtzehn Wochen alte Puten stehen in einem Stall in Niedersachsen.

Hannover (dpa/lni). Tierhalter sollen nach Ansicht der niedersächsischen Landesregierung mehr als doppelt so viel Geld erhalten, wenn Geflügel seuchenbedingt getötet werden muss. Die vorgeschlagene Änderung stehe im Zusammenhang mit der Geflügelpest, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Hannover mit. Das Bundesland will sich im Bundesrat für eine Erhöhung von 50 auf 110 Euro je Tier einsetzen. Der derzeitige Höchstbetrag sei etwa für die Entschädigung von wertvollen Zuchtgänsen bei weitem nicht ausreichend. Durch die unzureichende Entschädigung seien Halter unmittelbar in ihrer Existenz bedroht.

