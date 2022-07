57-Jährige sticht mit Küchenmesser auf Ehemann ein

Uetze (dpa/lni). Bei einem heftigen Streit soll eine 57-Jährige in Uetze bei Hannover mit einem Küchenmesser auf ihren Ehemann eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Montagnachmittag in der Wohnung des Paares zum Streit, der dann eskalierte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 57-Jährige habe schließlich mit dem Küchenmesser mehrfach auf ihren zwei Jahre älteren Ehemann eingestochen. Eine Nachbarin hörte Hilferufe und leistete Erste Hilfe, auch alarmierte sie Polizei und Rettungsdienst. Der 59-Jährige kam per Rettungswagen ins Krankenhaus. Die 57-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Staatsanwaltschaft Hildesheim und Polizei Hannover ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts, wie die Polizei mitteilte. Zum Tatzeitpunkt standen die Eheleute «offensichtlich unter Alkoholeinfluss». Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der Frau ergab 2,58 Promille. Ihr wurde Blut entnommen. Sie sollte noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Im Krankenhaus wurde auch dem 59-Jährigen eine Blutprobe entnommen, Ergebnisse lagen zunächst nicht vor. Die Polizei sicherte in der Wohnung Spuren und die mutmaßliche Tatwaffe.

© dpa-infocom, dpa:220712-99-994202/2 (dpa)