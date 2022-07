Motorradfahrer rutscht aus Rechtskurve: Schwer verletzt

Belm (dpa/lni). Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall bei Belm (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Der Mann sei in einer scharfen Rechtskurve von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei habe er sich vermutlich einen Oberschenkelbruch zugezogen. Nach dem Unfall am Montagabend wurde der Verletzte in ein Krankenhaus transportiert. Die Ursache für den Unfall blieb zunächst unbekannt.

