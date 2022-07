Autofahrer nach Auffahrunfall auf A352 schwer verletzt

Langenhagen (dpa/lni). Ein 62-Jähriger ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 352 bei Langenhagen schwer verletzt worden. Der Autofahrer fuhr aus zunächst unbekannten Gründen auf einen Lastwagen auf und geriet dabei unter den Auflieger, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Mit einem Rettungshubschrauber musste der Verletzte am Montagabend in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Autobahn 352 war an der Anschlussstelle zum Flughafen in Fahrtrichtung Hamburg für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:220712-99-990646/2 (dpa)