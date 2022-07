Kreis Northeim Feuerwehr findet Leiche in brennender Wohnung

Uslar (dpa/lni). Die Feuerwehr hat in einer brennenden Wohnung im Landkreis Northeim eine tote Frau gefunden. Das Feuer brach am Montagmorgen im Schlafzimmer der Wohnung aus, wie die Polizei mitteilte. Dort fanden die Feuerwehrleute auch den Leichnam.

Beim Eintreffen der Feuerwehr sei bereits dichter Qualm aus der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Uslar gedrungen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Die Identität der toten Frau war laut Angaben der Polizei am Montag zunächst unklar. Sie soll am Dienstag obduziert werden. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 50.000 Euro. Weitere Bewohner des Gebäudes wurden nicht verletzt.

