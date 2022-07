Versuchte Tötung in Hannover: 32-Jähriger schwer verletzt

Versuchter Totschlag lautet der Vorwurf, doch der Täter ist bislang unbekannt. Nach Messerstichen in einer U-Bahn-Station in Hannover hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Hannover (dpa/lni). Mit einem Messer hat ein Unbekannter einen 32-Jährigen in Hannovers Innenstadt schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fand ein Zeuge den Mann am Sonntagmorgen in einer U-Bahn-Station. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, der Täter hatte ihm nach ersten Erkenntnissen in den Brustkorb gestochen. Seine Verletzungen seien schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, hieß es. Die Kriminalpolizei Hannover ermittelt wegen versuchten Totschlags und bittet Zeugen, sich zu melden.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Nach Befragungen von Zeugen gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann und der unbekannte Täter in Streit gerieten. Dann soll der Unbekannte ein Messer gezückt haben.

