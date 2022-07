Kunstaktionen: Projekt von Simon Pfeffel gestartet

Hannover (dpa/lni). Performance mit Steinen in der Fußgängerzone: Der Künstler Simon Pfeffel hat sein Projekt «100 Tage - 100 Performances» in Hannover gestartet. An 100 aufeinander folgenden Tagen können Menschen jetzt besondere Momente erleben - sei es im Supermarkt, auf der Straße oder im Park.

Der 37-jährige Pfeffel ist der erste Preisträger einer neuen Auszeichnung in Erinnerung an den 2016 gestorbenen Künstlers Hannes Malte Mahler. Der Preis «Hannes Malte Mahler - it is art» wurde am Freitagabend im Sprengel Museum Hannover überreicht. Neben einem Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro erhält Pfeffel maximal 105.000 Euro, um das Projekt zu realisieren. Er setzte sich mit seinem Konzept gegen 226 Einreichungen durch, wie der Verein Feinkunst mitteilte, der Mahlers Nachlass verwaltet. Wo der Künstler gerade aktiv ist, lässt sich im Internet unter www.100daysofperformances.com herausfinden.

