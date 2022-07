Instantkaffee auf A7: Stundenlange Sperrung nach Lkw-Unfall

Laatzen (dpa/lni). Ein Unfall zweier Lastwagen und viel Instantkaffee haben am Freitag auf der A7 in Richtung Kassel eine mehrstündige Sperrung verursacht. Bis zum Nachmittag wurde der Verkehr aus Norden an der Anschlussstelle Laatzen umgeleitet, wie die Polizei mitteilte. Grund dafür waren die Aufräumarbeiten - aus einem der Lkw-Anhänger war Instantkaffee auf alle drei Fahrspuren gefallen.

Bereits am frühen Freitagmorgen hatte sich zwischen Laatzen und Hildesheim-Drispenstedt ein Stau gebildet. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein 35-jähriger Lkw-Fahrer das Stauende nicht rechtzeitig und wich einem weiteren Sattelzug aus. Die Anhänger beider Fahrzeuge prallten seitlich gegeneinander und wurden stark beschädigt. Dabei kippte die Ladung des Lasters des 35-Jährigen aus. Verletzt wurde niemand, jedoch mussten beide Auflieger abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220708-99-955123/3 (dpa)