Rätsel aufgelöst: Wombat-Nachwuchs im Zoo ist männlich

Hannover (dpa/lni). «Es ist ein Junge!» - das Rätsel um das Geschlecht des kleinen Nacktnasenwombats im Zoo Hannover ist gelöst. Monatelang hatten die Tierpfleger versucht, im Beutel des Weibchens Maya einen aussagekräftigen Blick auf das Jungtier zu erhaschen, wie eine Zoo-Sprecherin am Freitag mitteilte. Nun sei dies endlich gelungen. Das Team freue sich über die gute Entwicklung des Tieres. Schon bald könne es wohl den mütterlichen Beutel verlassen.

Der Nachwuchs war im Februar bei einer Routine-Untersuchung entdeckt worden. Zuvor waren die beiden Tasmanischen Nacktnasenwombats Maya und Kelly die einzigen Vertreter ihrer Unterart in Deutschland. Ihr erster gemeinsamer Nachwuchs - Wombat-Baby Cooper - lebt inzwischen in einem Zoo in Prag.

© dpa-infocom, dpa:220708-99-954543/3 (dpa)