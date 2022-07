Bremen leiht Linksaußen Kyu-hyun Park an Dynamo Dresden aus

Zell am Ziller. Werder Bremen hat Linksaußen Kyu-hyun Park für ein Jahr an Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden ausgeliehen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Beim Drittligisten aus Sachsen trifft der 21 Jahre alte Südkoreaner in Trainer Markus Anfang auf einen alten Bekannten. Anfang war in der vergangenen Saison bis zu seinem Rücktritt wegen der Impfpass-Affäre Trainer der Norddeutschen.

«Park hat sich bei uns gut entwickelt. Damit er weitere Schritte machen kann, muss er auf hohem Niveau regelmäßig zum Einsatz kommen. Diese Möglichkeit sehen wir bei der Leihe nach Dresden gegeben», sagte Bremens Fußballchef Clemens Fritz.

Park war 2019 von Ulsan Hyundai nach Bremen gekommen, konnte die Erwartungen insgesamt aber nicht erfüllen. In der vergangenen Saison kam der Südkoreaner in der Zweiten Liga gar nicht zum Einsatz.

