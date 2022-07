Landgericht Verden Doppelmord: Angeklagter will im Auftrag gehandelt haben

Verden (dpa/lni). Der Angeklagte im Prozess um den zweifachen Mord und den versuchten Mord in Fischerhude will im Auftrag die tödlichen Schüsse abgegeben haben. Ein Polizeibeamter sagte am Donnerstag vor dem Landgericht Verden, bei einer sechseinhalbstündigen Vernehmung im Januar habe der 64-Jährige behauptet, der Bruder beziehungsweise Sohn der Getöteten habe ihm die Tatwaffe gegeben und ihn mit den Morden beauftragt. Er habe ihm auch ein konkretes Datum für die Tat genannt.

Als Gegenleistung habe der ehemalige Geschäftsfreund in Aussicht gestellt, dass die getrennt von dem Angeklagten lebende Freundin wieder zu diesem zurückkommen werde. Diese Wendung in der Darstellung der Tatumstände sei überraschend gekommen, sagte der Polizeibeamte: «Da waren wir tatsächlich ein bisschen perplex.» Vor Gericht schweigt der Angeklagte bisher.

Aus Rache soll der Deutsche laut Anklage am 28. Dezember 2021 die Mutter (73) und den Bruder (56) des ehemaligen Freundes getötet haben. Einer Freundin der Familie soll er in den Kopf geschossen haben, damit er unerkannt vom Tatort fliehen konnte. Sie überlebte schwer verletzt. An diesen Schuss habe sich der 64-Jährige bei der Vernehmung nicht erinnern können, sagte der Polizeibeamte.

