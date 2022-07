Busfahrer verunglückt tödlich im Kreis Rotenburg

Eversen (dpa/lni). Ein 62-jähriger Busfahrer ist in Eversen (Kreis Rotenburg) vermutlich wegen ernster gesundheitlicher Probleme mit einem Linienbus tödlich verunglückt. Der Mann war am Dienstag in dem Fahrzeug ohne Fahrgäste unterwegs, als er nach links von einer Straße abkam und im Seitenraum mit drei Bäumen, einer Laterne und einem Zaun kollidierte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ersthelfer hätten den leblosen Mann in seiner Fahrerkabine gefunden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation sei der 62-Jährige an der Unfallstelle verstorben. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 30.000 Euro.

