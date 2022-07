Autofahrer rammt bei Verfolgungsfahrt Polizeiwagen

Springe (dpa/lni). Ein Autofahrer hat bei einer Verfolgungsfahrt mit seinem Wagen ein Polizeiauto gerammt. Der Verdächtige floh am Dienstag in Springe vor einer Verkehrskontrolle, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Flüchtige konnte zunächst nicht gefasst werden.

Den Angaben zufolge wollten Beamte den Wagen des Mannes wegen einer möglicherweise unzulässigen Beleuchtung im Ortsteil Gestorf anhalten und kontrollieren. Der Fahrer floh daraufhin. Teilweise sei er mit über 100 Kilometern pro Stunde durch Ortschaften gefahren. Mehrere Fußgänger und Radfahrer hätten ausweichen müssen, hieß es.

Während der Flucht kam es zum Zusammenprall mit dem Auto eines 70 Jahre alten Fahrers, der unverletzt blieb. Als die Beamten den Flüchtigen einholten, setzte dieser zurück, rammte auch das Polizeiauto und setzte seine Flucht fort. Die Polizei brach die Verfolgung wenig später ab.

Beamte fanden den verlassenen Wagen am Dienstagabend auf einem Bauernhof in Koldingen (Region Hannover). Er wurde sichergestellt. Der Verkehrsunfalldienst Hannover ermittelt gegen den Unbekannten wegen mehrfacher Straßenverkehrsgefährdung. Es entstand ein Schaden von etwa 17.000 Euro.

