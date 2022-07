Weitspringerin: Erst WM-Qualifikation, jetzt Landesmeisterin

Göttingen (dpa/lni). Weitspringerin Merle Homeier von der LG Göttingen hat wenige Tage nach ihrer Qualifikation für die Weltmeisterschaften in den USA auch für den Höhepunkt bei den niedersächsischen Leichtathletik-Meisterschaften gesorgt. Im Göttinger Jahnstadion gewann sie ihren Wettbewerb am Sonntag mit starken 6,63 Metern. Mit dieser Weite wäre die 22-Jährige eine Woche zuvor bei den deutschen Meisterschaften in Berlin Zweite hinter Weltmeisterin Maleika Mihambo geworden. Für die WM vom 15. bis 24. Juli in Eugene/Oregon hatte sich die gebürtige Bückeburgerin Homeier am Mittwoch über eine Punkte-Rangliste qualifiziert.

