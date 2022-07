69-Jähriger von eigenem Auto überrollt

Wittmund (dpa/lni). Ein 69 Jahre alter Autofahrer ist nach einer Autopanne in Wittmund von seinem eigenen Wagen überrollt und schwer verletzt worden. Sein Auto sei nach einem technischen Defekt am Samstag liegengeblieben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 69-Jährige wollte den Wagen rückwärts von der Straße schieben, dabei fiel er und der Wagen überrollte ihn. Das linke Vorderrad fuhr dabei über seine beiden Beine. Per Rettungshubschrauber kam der Mann ins Krankenhaus. Zuvor hatte die «Ostfriesen-Zeitung» berichtet.

