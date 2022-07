Zeit für Bewegung beim Tag des Sports in Cuxhaven

Schweiß, Sonne und ganz viel Bewegung: Beim Tag des Sports in Niedersachsen verwandelt sich der Strand in Cuxhaven in einen großen Sportplatz.

Cuxhaven (dpa/lni). Am Strand in Cuxhaven findet am Samstag nach mehrjähriger Pause wieder der Tag des Sports in Niedersachsen statt. Etwa 30.000 Sportbegeisterte erwarte ein Tag voller Bewegung, teilte die Stadt Cuxhaven mit. Die Besucherinnen und Besucher können rund 35 Sportarten und mehr als 40 Vereine bei der Open-Air-Veranstaltung kennenlernen. Veranstaltet wird das Festival vom Land Niedersachsen, Ausrichter ist die Stadt Cuxhaven.

Das Event findet zum sechsten Mal statt, in diesem Jahr wird es zusätzlich zum ersten Mal ein musikalisches Programm geben. Interessierte können kostenlos mitmachen und gemeinsam mit Sportlerinnen und Sportlern Sportarten an Land wie Beachvolleyball, Tennis, Baseball und Reiten, aber auch Wassersport wie Segeln und Kitesurfen entdecken.

Die Wetteraussichten sind gut: Für Samstag werden in Cuxhaven Temperaturen von bis zu 23 Grad Celsius und kein Regen erwartet, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes mitteilte.

