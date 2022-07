FDP warnt vor Kita-Kollaps

Hannover (dpa/lni). Niedersachsens Kitas brauchen nach Ansicht der FDP im Landtag dringend ein Signal für mehr Personal und Bildungsarbeit. «Das System ist kurz vorm Kollabieren», sagte der FDP-Bildungspolitiker Björn Försterling am Freitag in Hannover und verwies auf häufige Schließungen und eingeschränkte Betreuungszeiten wegen der Corona-Pandemie, aber vor allem auch weil Fachkräfte fehlten. So gebe es einige Kitas, die schon fertig gebaut seien, aber wegen Personalmangels nicht öffnen könnten. Sowohl bei den Erziehern als auch bei den Eltern und Kita-Trägern sei der Druck hoch.

Zum Gegensteuern schlägt die FDP unter anderem vor, eine dritte Fachkraft pro Kindergartengruppe schon ab dem kommenden Kita-Jahr zu refinanzieren und von 2027/28 an zur Pflicht zu machen. Außerdem sollen ungelernte Alltagshelfer zum Beispiel beim Essen oder Wickeln unterstützen, um den Fachkräften mehr Zeit für die Bildungsarbeit zu verschaffen. Darüber hinaus sollen Auszubildende zur sozialpädagogischen Assistenz (550 Euro pro Monat) sowie zum Erzieher beziehungsweise zur Erzieherin (750 Euro pro Monat) künftig eine Vergütung erhalten, fordert die Fraktion.

Mit Blick auf die mindestens noch bis Ende Juli geltenden Ausnahmeregelungen für größere Kita-Gruppen, die die Landesregierung wegen des Zuzugs der Ukraine-Flüchtlinge eingeführt hatte, lehnt die FDP eine generelle Verlängerung der niedrigeren Standards ab. Das konterkariere die Bemühungen für mehr Qualität, hieß es. In Einzelfällen sollen Abweichungen von den Vorgaben aber möglich sein.

© dpa-infocom, dpa:220701-99-875444/2 (dpa)