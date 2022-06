Diebe stehlen Medikamente zum Einschläfern von Tieren

Goslar (dpa/lni). Einbrecher haben aus einer Tierarztpraxis in Goslar Medikamente gestohlen. Es handelt sich um Medizin, die zum Einschläfern von Tieren genutzt wird und auch für Menschen tödlich sein kann, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die unbekannten Täter seien am Mittwoch in die Praxis eingebrochen. Sie ließen demnach auch andere Wertgegenstände mitgehen. Laut Polizeiangaben entstand Schaden von rund 500 Euro.

