Nachlöscharbeiten mit Bergepanzer auf Truppenübungsplatz

Munster (dpa/lni). Bei den Nachlöscharbeiten auf dem Truppenübungsplatz bei Munster im Heidekreis sollte am Donnerstag ein Bergepanzer in dem munitionsbelasteten Waldgebiet eingesetzt werden. «Er soll Brandschneisen verschieben, damit ein Feuerwehrauto da vorsichtig herein kann», sagte ein Sprecher der Bundeswehr in Hannover. Die Freifläche sei bis auf wenige Stellen gelöscht.

Beim Übungsschießen war am Mittwochvormittag ein Feuer ausgebrochen. Etwa 50 Hektar Freifläche und Wald gerieten in Brand.

Aus Vechta erwarte man ferngesteuerte Löschroboter, die in das Waldgebiet fahren können. 13 Feuerwehrleute waren noch im Einsatz. Der Schießbetrieb war auf dem Truppenübungsplatz eingestellt. «Es ist sehr trocken und kein Regen in Sicht», sagte der Sprecher.

