Polizei beschlagnahmt 1,5 Kilo Kokain: Zwei Festnahmen

Bremen (dpa/lni). Der Polizei ist in der Bremer Bahnhofsvorstadt ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen. Die Beamten beschlagnahmten am Dienstag 1,5 Kilogramm Kokain und nahmen zwei mutmaßliche Dealer fest. Den 22 und 27 Jahre alten Brüdern werde gewerbsmäßiger Handel mit Drogen vorgeworfen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Drogen haben den Angaben zufolge einen Straßenverkaufswert von knapp 100.000 Euro. Bei einer Wohnungsdurchsuchung bei den Männern hätten die Beamten zudem 6500 Euro Bargeld konfisziert. Gegen den 27-jährigen Hauptverdächtigen wurde bereits Haftbefehl erlassen. Dem Einsatz waren monatelange Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Ermittlungsgruppe Straßendeal vorausgegangen.

