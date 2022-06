Göttinger Basketballer holen 18-jähriges Toptalent

Göttingen. Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat das 18 Jahre alte Toptalent Peter Hemschemeier vom Zweitligisten Uni Baskets Paderborn verpflichtet. Der vielseitig einsetzbare Guard spielte bereits als 17-Jähriger in der zweiten Liga und unterschrieb in Göttingen einen Dreijahresvertrag. "Peter hat schon in jungen Jahren bewiesen, dass er viel Talent hat", sagte BG-Trainer Roel Moors. "Ich bin froh, dass Peter für drei Jahre in Göttingen bleiben wird. Wir wollen ihm dabei helfen, sich optimal weiterzuentwickeln."

© dpa-infocom, dpa:220629-99-844902/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen