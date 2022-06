Tankrabatt und 9-Euro-Ticket: Landtag behandelt Verkehr

Hannover. Niedersachsens Landtag beschäftigt sich am Mittwoch (ab 9.00 Uhr) mit einer Reihe von Verkehrsthemen. Neben dem Tankrabatt für Autofahrer und dem 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr geht es dabei auch um die Reaktivierung von Bahnstrecken - insbesondere in ländlichen Regionen, die bisher schlecht angebunden sind. Darüber hinaus steht auf Betreiben der FDP unter anderem der Lehrermangel auf der Tagesordnung. Das Kultusministerium hatte erst am Montag ein Maßnahmenpaket vorgestellt, mit dem das Land Hunderte dringend benötigte neue Lehrerinnen und Lehrer anwerben will.

