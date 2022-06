Mord an Ehepaar: Tatverdächtiger festgenommen

Wennigsen. Die Polizei hat im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod eines Ehepaares in Wennigsen einen 23-jährigen Mann als Tatverdächtigen festgenommen. Er stehe im dringenden Verdacht, das am 13. Juni aufgefundene Ehepaar in dessen Wohnhaus im Ortsteil Holtensen getötet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Hannover mit.

Der Mann wurde bereits am Montag festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die Beamten durchsuchten den Angaben zufolge am Montag im Rahmen der Ermittlungen zudem drei Örtlichkeiten im Raum Hemmingen und Linden.

Die Eheleute wurden laut Obduktionsergebnis erstochen. Die Stichverletzungen seien durch "einen spitzen Gegenstand" verursacht worden. Der 59-Jährige und seine 60 Jahre alte Partnerin seien verblutet. Ein Arbeitskollege des Mannes hatte sich Sorgen gemacht und die Polizei alarmiert. Beamte fanden dann die Eheleute leblos.

