Sechsjähriger bei Hausbrand lebensgefährlich verletzt

Wolfenbüttel. Zwei Kinder sind bei einem Hausbrand in Wolfenbüttel schwer verletzt worden. Ein sechsjähriger Junge schwebe in Lebensgefahr und sei in eine Klinik nach Hannover geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ein sechsjähriges Mädchen werde in einem Krankenhaus in Braunschweig behandelt. Das Feuer war am Montagabend aus bisher ungeklärter Ursache in dem Haus ausgebrochen. Eine 51 Jahre alte Frau hatte dort die Kinder betreut. Sie sei nicht die Mutter der beiden, sagte der Sprecher. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Nach Medienberichten musste der Junge von der Feuerwehr aus dem Obergeschoss befreit werden. Die Frau habe einen Schock erlitten. Das Haus ist unbewohnbar.

