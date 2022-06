Polizeieinsatz Tote Person in Bremen gefunden

Bremen. In Bremen ist eine Person tot aufgefunden worden. In der Nacht zum Dienstag sei die Person auf einem Werksgelände eines Kraftwerks im Ortsteil Hastedt entdeckt worden, teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit. Es habe einen polizeilichen Einsatz gegeben. Weitere Details wurden zu dem Zeitpunkt noch nicht genannt.

