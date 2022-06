Kinderhilfswerk terre des hommes stellt Ukraine-Hilfen vor

Osnabrück. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch das entwicklungspolitische Kinderhilfswerk terre des hommes. Bei der Vorstellung des Jahresberichtes am Dienstag (13.00 Uhr) sollen Hilfsmaßnahmen für Menschen aus der Ukraine vorgestellt werden.

Im Jahr 2020 verzeichnete das Hilfswerk trotz der Corona-Pandemie Rekordeinnahmen. Insgesamt flossen 45,7 Millionen Euro an das Kinderhilfswerk, rund 6 Millionen Euro mehr als 2019. terre des hommes unterstützte damit 243 Partnerprojekte für notleidende Kinder in 37 Ländern. 2,8 Millionen Euro gingen auch in Projekte zum Schutz von Flüchtlingskindern in Deutschland, sagte Kötter.

© dpa-infocom, dpa:220627-99-821990/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen