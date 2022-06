23-Jähriger stirbt in Badesee

Salzgitter. Beim Schwimmen in einem Badesee bei Salzgitter ist ein 23 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der junge Mann sei am späten Samstagnachmittag in der Nähe einer im See gelegenen Badeinsel nicht mehr aufgetaucht, teilte die Polizei am Montag mit. Zuvor habe der 23-Jährige Sprungübungen von der Badeinsel ins Wasser gemacht. Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hätten den Mann nur noch leblos bergen können. Die Polizei geht den Angaben zufolge von einem "tragischen Unglücksfall" aus.

© dpa-infocom, dpa:220627-99-821352/2

