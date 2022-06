Drogen Polizei nimmt Rauschgiftbande in Goslar fest

Braunschweig. Eine mutmaßliche Rauschgiftbande hat die Polizei in Goslar festgenommen. Wie die Beamten der Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig am Montag mitteilten, sitzen der 35-jährige Hauptbeschuldigte und ein mutmaßlicher Mittäter inzwischen in Untersuchungshaft. Die beschuldigte 28-Jährige - die Lebensgefährtin des 35-Jährigen - kam gegen Auflagen wieder auf freien Fuß, wie ein Polizeisprecher sagte. Den Ermittlungen zufolge soll der 35-Jährige einen florierenden illegalen Handel mit Betäubungsmitteln betrieben haben.

Die Polizei schritt ein, als die beiden Männer Ladung in Kartons verpackte. Unter Walnüssen waren 92 Kilogramm Marihuana versteckt. Die Polizei stellte die Drogen sicher. Bei Durchsuchungen fanden die Einsatzkräfte weitere 12 Kilogramm Marihuana, eine Indoorplantage mit etwa 100 Marihuanapflanzen sowie 87.000 Euro Bargeld. Die Leitung für den Einsatz hatte die Staatsanwaltschaft Braunschweig.

© dpa-infocom, dpa:220627-99-815383/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen