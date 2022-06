Polizei nimmt Rauschgiftbande fest

Braunschweig. Eine mutmaßliche Rauschgiftbande hat die Polizei in Goslar festgenommen. Wie die Beamten der Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig am Montag mitteilten, wurden drei Beschuldigte am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Neben einem 35-Jährigen, der einen florierenden illegalen Handel mit Betäubungsmitteln betrieben haben soll, wurden dessen 28-jährige Lebensgefährtin und ein weiterer Mann festgenommen. Die Polizei schritt ein, als die beiden Männer Ladung in Kartons verpackte. Unter Walnüssen waren 92 Kilogramm Marihuana versteckt. Die Polizei stellte die Drogen sicher. Bei Durchsuchungen fanden die Einsatzkräfte weitere 12 Kilogramm Marihuana, eine Indoorplantage mit etwa 100 Marihuanapflanzen sowie 87.000 Euro Bargeld. Die Leitung für den Einsatz hatte die Staatsanwaltschaft Braunschweig.

