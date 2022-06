Erklärung des Angeklagten im Doppelmord-Prozess erwartet

Verden. Der Prozess gegen einen 64-jährigen Mann wegen zweifachen Mordes und eines versuchten Mordes in Fischerhude wird am Montag (0930) vor dem Landgericht Verden fortgesetzt. Die Verteidiger hatten am ersten Verhandlungstag angekündigt, dass sie für den Angeklagten eine Erklärung abgeben werden. Wie weitreichend diese sein werde und ob der Angeklagte darin das bei der Polizei abgelegte Geständnis wiederholen werde, sei offen, sagte eine Gerichtssprecherin.

Als erste Zeugin soll anschließend die Frau aussagen, die die Bluttat überlebte. Der Angeklagte soll der Cousine eines der Opfer in den Kopf geschossen haben, damit er unerkannt vom Tatort fliehen konnte. Sie war zur Tatzeit zufällig zu Besuch und überlebte schwer verletzt.

Aus Hass und Rache soll der 64-Jährige laut Anklage am 28. Dezember 2021 die Mutter (73) und den Bruder (56) eines ehemaligen Freundes in deren Bauernhaus getötet haben. So habe er diesen bestrafen wollen. Den Freund habe der Angeklagte unter anderem für seinen wirtschaftlichen Ruin verantwortlich gemacht.

