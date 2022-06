Polizisten retten jungen Storch von Hof

Bückeburg. Polizeibeamte haben in Bückeburg (Landkreis Schaumburg) einen jungen Storch gerettet. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte eine Frau im Ortsteil Petzen den offenbar kranken Jungvogel auf ihrem Hof und rief am Samstagnachmittag die Polizei. Das Tier sei augenscheinlich erschöpft und kaum noch flugfähig gewesen, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Beamten konnten den Storch mit Hilfe einer Decke einfangen und brachten ihn in einer Transportbox zur Wildtierstation Sachsenhagen. Dort soll der Jungvogel nun aufgepäppelt werden.

© dpa-infocom, dpa:220626-99-804103/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen