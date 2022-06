Lies für höheres Energiegeld und Anreize für Heizungswartung

Hannover. Nach der Ausrufung der Alarmstufe im Notfallplan Gas fordert Niedersachsens Energieminister Olaf Lies weitere Entlastungen und Anreize für die Bürger. "Man wird das Energiegeld erhöhen müssen", sagte der SPD-Politiker am Freitag in Hannover. Vor allem müsse es ausgeweitet werden, so dass auch Rentnerinnen und Rentner sowie Studierende davon profitieren könnten. Bislang ist vorgesehen, dass einkommenssteuerpflichtig Beschäftigte eine einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro bekommen.

Lies forderte auch Anreize, damit Bürger ihre Heizungsanlagen vor der Wintersaison warten. Mit einer gut gewarteten Heizung lasse sich der Gasverbrauch spürbar senken. Es habe sich gezeigt, dass die Menschen in Deutschland reagierten, wenn es Anreize gebe, sagte der Politiker. Er schlug vor, dass der Bund einen Bonus zahle, wenn die Heizung von einem Fachbetrieb gewartet wird. "Das Handwerk kann es leisten", sagte Lies.

Die Auftragsbücher seien zwar voll, aber gleichzeitig seien die Betriebe von Lieferkettenproblemen betroffen und könnten deshalb viele Aufträge aktuell nicht ausführen. Er wisse, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in dieser Frage eine andere Meinung habe, räumte Lies ein. Es sei aus seiner Sicht vertretbar, wenn der Bund dafür eine Milliarde Euro aufbringe.

Er gehe davon aus, dass zum Ende des Jahres ein LNG-Terminal in Wilhelmshaven einsatzfähig sei und die beiden weiteren Terminals in Wilhelmshaven und Stade im dritten Quartal des nächsten Jahres, sagte Lies. Den drohenden Lieferausfall des russischen Gases auszugleichen, sei eine große Herausforderung. "Wir können das schaffen, aber dafür müssen wir uns sehr anstrengen", sagte Lies. Er könne sich nicht daran erinnern, dass Deutschland jemals vor der Situation gestanden sei, nicht genügend Energie zu haben.

