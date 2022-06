Wechsel: Vargas geht von Göttingen nach Heidelberg

Göttingen. Akeem Vargas wechselt innerhalb der Basketball-Bundesliga von der BG Göttingen zu den MLP Academics Heidelberg. Bei den Neckarstädtern erhält der 32 Jahre alte US-Amerikaner einen Einjahresvertrag, wie beide Clubs am Donnerstag mitteilten. Bei seinem neuen Verein soll Vargas, der seit 2020 in Göttingen spielte, eine Führungsrolle übernehmen und besonders in der Defensive vorangehen.

"Akeem ist auf und abseits des Parketts ein vorbildlicher Profi und hatte als Kapitän in den vergangenen zwei Spielzeiten großen Anteil an unserem Erfolg", sagte Göttingens Trainer Roel Moors. "In unserer Kaderplanung für die kommende Saison hätte Akeem eine kleinere sportliche Rolle eingenommen. Für ihn hat sich jetzt die Möglichkeit ergeben, beim Club in seiner Heimatstadt eine größere Rolle zu übernehmen."

© dpa-infocom, dpa:220623-99-767345/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen