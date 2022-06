Stürmer Sukuta-Pasu verlässt SV Meppen

Meppen. Nach nur acht Monaten hat der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler Richard Sukuta-Pasu den Fußball-Drittligisten SV Meppen aus persönlichen Gründen wieder verlassen. Nach Angaben des Vereins bat der 31 Jahre alte Stürmer um eine Auflösung seines Vertrags und die Emsländer kamen dieser Bitte am Mittwoch nach. "Wir hätten sehr gern weiter mit ihm geplant. Seine sympathische und offene Art kam beim Team und den Fans gut an", sagte Geschäftsführer Ronald Maul. Sukuta-Pasu spielte vor seiner Zeit in Meppen unter anderem für Bayer Leverkusen, den FC St. Pauli, den 1. FC Kaiserslautern, in China, Südkorea und Thailand.

