Remarque-Zentrum: Plattensammlung des Schriftstellers

Osnabrück. Ob Fred Astaire, Johann Sebastian Bach, die Beatles oder der Geiger Helmut Zacharias - die Schallplattensammlung des in Osnabrück geborenen Schriftstellers Erich Maria Remarque war über Genres und Interpreten hinweg bunt gemischt. Das Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum in der Heimatstadt des 1970 gestorbenen weltberühmten Schriftstellers ("Im Westen nichts Neues") will nun nach und nach diese Sammlung für Besucher erlebbar machen. Mehrere Hundert Schellack- und Vinyl-Platten seien dazu digitalisiert worden, ebenso Hintergrundinformationen zu den Aufnahmen, teilte das Remarque-Friedenszentrum am Mittwoch mit.

Dass Musik für Remarque wichtig gewesen sei, sei aus seinen Tagebüchern bekannt gewesen, hieß es. In welcher Weise seine Musikvorlieben auf die literarische Arbeit Einfluss genommen haben, lasse sich nun dank der wissenschaftlich erfassten Plattensammlung besser erforschen.

