Busfahrer durch Schläge auf den Kopf verletzt

Bremen. Ein Busfahrer in Bremen ist von einem Mann auf den Kopf geschlagen und schwer verletzt worden. Bei der Fahndung nach dem unbekannten Täter veröffentlichte die Polizei am Mittwoch ein Bild aus der Videoüberwachung und bat um Hinweise. Der Vorfall hatte sich den Angaben nach bereits am vergangenen Samstag ereignet.

Bei dem Vorfall vom vergangenen Samstag hatte der Fahrer seinen Bus an einer Endhaltestelle im Stadtteil Hastedt gestoppt und alle Fahrgäste aussteigen lassen. Da stürmte ein aufgebrachter Mann in die Fahrerkabine und schrie ihn an, warum er nur die hintere Bustür geöffnet habe. Der etwa 19-jährige Täter schlug den Fahrer mit einem unbekannten Gegenstand ins Gesicht und auf den Kopf. Dann flüchtete er in ein nahes Einkaufszentrum. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.

