Nordduell Braunschweig - HSV findet am Sonntag statt

Hamburg. Das Nordduell zwischen Eintracht Braunschweig und dem Hamburger SV findet am ersten Spieltag der neuen Zweitliga-Saison am Sonntag, 17. Juli (13.30 Uhr/Sky) statt. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der beiden ersten Saisonwochen hervor, die die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch veröffentlichte. Der FC St. Pauli (gegen den 1. FC Nürnberg) und Holstein Kiel (bei SpVgg Greuther Fürth) müssen zum Auftakt bereits am Samstag, 16. Juli (13.00 Uhr/Sky), ran. Dass Hannover 96 am Freitagabend das Saisoneröffnungsspiel beim 1. FC Kaiserslautern austrägt, war bereits bekannt.

Am zweiten Spieltag bestreiten Hannover 96 und der FC St. Pauli das Samstagabendspiel um 20.30 Uhr, das auch im Free-TV live bei Sport1 übertragen wird. Der HSV bestreitet auch sein erstes Saison-Heimspiel gegen Hansa Rostock wieder am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

© dpa-infocom, dpa:220622-99-754857/2

