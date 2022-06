26-Jähriger wegen schweren Kindesmissbrauchs vor Gericht

Oldenburg. Wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes steht ein 26-Jähriger Mann seit Dienstag in Oldenburg vor Gericht. Der Angeklagte bestritt nach Angaben eines Gerichtssprechers die Taten. Laut Anklage soll er 2019 in Schortens (Kreis Friesland) in zwei Fällen seine damals 7-jährige Stieftochter sexuell missbraucht haben (Az 6 KLs 17/21). Nach Verlesung der Anklage hörte die Strafkammer des Landgerichts das mutmaßliche Opfer als Zeugin. Dazu wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Für den Prozess sind auch am Mittwoch und Donnerstag Verhandlungstage angesetzt.

